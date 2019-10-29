Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 13:54

Гонконг. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретятся 17 ноября, чтобы подписать промежуточную торговую сделку, сообщает во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что лидеры встретятся сразу после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Чили Сантьяго.

Источник указывает, что промежуточные договоренности будут подписаны, если "все пойдет гладко".

Торговые представителя США и Китая все еще согласовывают текст соглашения, подчеркивает газета.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер прежде уже заявлял, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

Торговая война между США и Китаем длится уже более года. Стороны периодически вводили в отношении друг друга повышенные пошлины и различные торговые ограничения.

В последнее время Китай и США заявляют, что они добились прогресса в переговорах по торговле.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти.

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