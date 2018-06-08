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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 0:27 09.06.2018 - 00:27

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо не обсуждали Россию в ходе двусторонней встречи на саммите "большой семерки" в канадской провинции Квебек.

После встречи журналисты спросили Д.Трампа, поднималась ли тема России в ходе разговора с Дж.Трюдо. Американский лидер ответил отрицательно.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращение России в G8. С таким заявлением он выступил перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

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