Трамп и Трюдо на двусторонней встрече на саммите G7 Россию не обсуждали
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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо не обсуждали Россию в ходе двусторонней встречи на саммите "большой семерки" в канадской провинции Квебек.
После встречи журналисты спросили Д.Трампа, поднималась ли тема России в ходе разговора с Дж.Трюдо. Американский лидер ответил отрицательно.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращение России в G8. С таким заявлением он выступил перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.
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Интерфакс