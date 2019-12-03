Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 0:24

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в преддверии саммита лидеров стран НАТО, сообщает Белый дом.

"Президент поздравил премьер-министра с недавней победой на выборах. Лидеры двух стран рассмотрели свои приоритеты на предстоящей встрече лидеров НАТО и подтвердили свою общую приверженность завершению и осуществлению выгодного и столь необходимого соглашения между США, Мексикой и Канадой", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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