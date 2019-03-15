Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 20:13

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу принял участие во встрече в Пентагоне, которая прошла в закрытом режиме, сообщает агентство Associated Press.

На ней присутствовали высокопоставленные представители американской администрации, среди которых были вице-президент США Майк Помпео, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд, госсекретарь США Майк Помпео, глава ЦРУ Джина Хаспел и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По данным неназванного представителя Белого дома, слова которого приводит агентство, в Пентагоне в пятницу провели закрытый брифинг по ситуации в Афганистане.

Агентство напоминает, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Хализад недавно завершил переговоры с представителями движения "Талибан".

Ранее телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источники сообщил, что США и талибы подготовили текст соглашения о выводе американских войск из Афганистана.

В документе, в частности, говорится о готовности талибов прекратить контакты с террористическими группировками, в том числе - с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - ИФ). Более того, представители движения "Талибан" готовы вести борьбу против этих группировок. США, в свою очередь, выразили готовность вывести свои войска из Афганистана. При этом, как отмечает телеканал, у него нет информации о возможных сроках вывода контингента.

Планируется, что и при таком развитии событий вывод войск будет не полным, и в Афганистане остается небольшое количество американских военных баз.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!