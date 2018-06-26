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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 17:07 26.06.2018 - 17:07

Стамбул. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого они договорились о встрече в рамках саммита НАТО, сообщает во вторник газета "Дейли Сабах" со ссылкой на источники, близкие к лидеру Турции.

"Трамп и Эрдоган заявили, что они ждут встречи в ходе саммита НАТО, который состоится в бельгийской столице Брюсселе 11-12 июля", - говорится в сообщении газеты.

Также Д.Трамп поздравил Р.Эрдогана с победой на выборах 24 июня и пожелал ему успехов в работе, отмечает газета.

Стороны подчеркнули приверженность к укреплению сотрудничества в оборонной и военной сфере.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По данным Высшей избирательной комиссии Турции, Р.Эрдоган получил 52,5% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 30,6%.

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