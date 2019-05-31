Стамбул. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров на этой неделе договорились создать совместную рабочую группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких и американских официальных лиц.
Однако, уточняет агентство, лидеры двух государств расходятся во мнении относительно того, каковы должны быть точные функции этой группы.
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