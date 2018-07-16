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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 13:53 16.07.2018 - 13:53

Анкара. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили ситуацию в Сирии и прошедший саммит НАТО.

"Эрдоган и Трамп в ходе телефонного разговора отметили значимость тем, обсужденных на саммите НАТО, и коснулись ситуации в Сирии", - сообщило информационное агентство Анадолу.

Согласно сообщению, президенты Турции и США выразили готовность к углублению сотрудничества по всем направлениям.

"Эрдоган и Трамп подчеркнули вклад совместной "дорожной карты" по Манбиджу в укрепление сотрудничества по урегулированию сирийского конфликта", - отмечает агентство.

В прошлом месяце Турция и США согласовали "дорожную карту" по выводу из стратегически важного города на севере Сирии - Манбиджа курдских формирований из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической группировкой.

1ак др

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