Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 7:36

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в субботу вопросы, связанные с торговлей и с сирийской проблемой, сообщают в Белом доме.

"Лидеры обсудили ряд важных для обеих стран двусторонних вопросов. Речь идет об улучшении двусторонних торговых отношений и о выполнении общих задач, касающихся Сирии", - отмечается в коммюнике, распространенном по итогам переговоров лидеров.

Встреча президентов США и Турции прошла "на полях" саммита G20 в Осаке.

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