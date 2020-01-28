Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 5:25

*** Они высказались против иностранного вмешательства в дела Ливии

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - В ходе состоявшейся телефонной беседы президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришли к единому мнению, что необходимо прекратить насилие в сирийской провинции Идлиб, сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что "лидеры двух стран согласились с тем, что необходимо прекратить насилие в Идлибе".

Президенты также "обсудили вопрос о необходимости исключения иностранного вмешательства и поддержания режима прекращения огня в Ливии", - отметил Белый дом.

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