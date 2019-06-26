Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 15:36

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп считает несправедливым американо-японский договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, поскольку он не предусматривает обязательств со стороны Токио в случае нападения на США.

"Практически все страны в этом мире извлекают огромную пользу от США для себя", - сказал глава Белого дома в эфире телеканала Fox News.

"У нас есть соглашение с Японией. Если на Японию нападут, то мы будем вести Третью мировую войну. Мы вмешаемся и будем защищать их. Мы будем бороться любой ценой... Но если на нас нападут, то Япония не должна будет нам никак помочь. Они смогут смотреть на это нападение по своим телевизорам Sony. Поэтому существует некоторое различие", - отметил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Трамп в узком кругу заявлял, будто задумался об отказе от договора с Японией 1960 года.

По данным агентства, Трамп считает, что этот договор носит слишком односторонний характер, поскольку предусматривает военное вмешательство США в случае нападения на Японию, в то время как японская сторона не несет обязательств по оказанию военной помощи Вашингтону в случае агрессии против США.

Тем не менее, пока президент не предпринял никаких шагов в этом направлении, и его окружение считает такой вариант развития событий маловероятным, уточнило Bloomberg.

Между тем, генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга, как сообщалось, заявил, что японские власти не получали каких-либо сигналов из Вашингтона, свидетельствующих о желании США отказаться от этого договора.

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