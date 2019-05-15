Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 0:10

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп летом посетит Южную Корею, чтобы обсудить северокорейскую ядерную проблему, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп посетит Республику Корея, чтобы встретиться с президентом Мун Чжэ Ином", - отмечается в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Даты поездки не называются, однако С.Сандерс пояснила, что Южную Корею президент посетит в рамках турне по Азии, основная цель которого - участие в саммите G20 в Японии. Эта встреча в верхах запланирована на 28-29 июня.

В Белом доме подчеркнули, что в Южной Корее "президент Трамп и президент Мун Чжэ Ин продолжат координацию, чтобы добиться полной и подлежащей верификации денуклеаризации КНДР".

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