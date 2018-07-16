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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 13:40 16.07.2018 - 13:40

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп высоко оценил уровень организации и проведения чемпионат мира по футболу в России и лично поздравил с этим президента РФ Владимира Путина.

"Господин президент, прежде всего я хотел бы поздравить вас с превосходным проведением чемпионата мира - одного из лучших в истории, как это все отмечают", - сказал Д.Трамп на встрече с В.Путиным в Хельсинки.

Американский лидер напомнил, что в США футбол называют "соккером" и сообщил, что полностью посмотрел финальный матч, а также оба полуфинала.

"Это были потрясающие игры и все прошло здорово. Поздравляю вас с этим", - сказал Д.Трамп.

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