Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил о том, что власти штата Калифорния будут лишены права устанавливать собственные нормативы для содержания вредных веществ в автомобильных выхлопах.
"Администрация Трампа отзывает предоставленное федеральными властями право Калифорнии относительно выбросов, чтобы обеспечить производство намного более дешевых автомобилей для потребителей и сделать машины существенно безопаснее", - написал президент в соцсети Twitter.
"Это приведет к росту производства благодаря преимуществу в цене и безопасности. Старые, загрязняющие атмосферу автомобили будут заменены на новые, крайне экологичные машины. Разница в стандарте Калифорнии и новым федеральным стандартом будет очень невелика, но машины станут намного безопаснее и намного дешевле. Намного больше машин будет произведено в соответствии с новым единым стандартом, что значит создание новых рабочих мест. Автопроизводителям стоит воспользоваться этой возможностью, потому что в обратном случае вы бы обанкротились", - написал Трамп.
Право устанавливать собственные нормативы по максимально допустимому процентному содержанию парниковых газов в выхлопах автомобилей отдельным штатам предоставило Управление по защите окружающей среды США. Представители управления пока не ответили на письменную просьбу о комментарии, пишет Bloomberg.
Власти Калифорнии, не согласные с предложениями Трампа о внесении изменений в государственный план постепенного ужесточения требований к выбросам, ранее пообещали ввести собственные, более жесткие стандарты для автомобильной отрасли. Ожидается, что противостояние штата и федеральных властей переместится в суд и может затянуться на несколько лет.
Служба финансово-экономической информации
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