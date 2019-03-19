Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 0:27

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Старший сын президента США Дональд Трамп-младший считает, что задержка Brexit говорит об игнорировании воли британского народа.

"Миссис Мэй проигнорировала совет моего отца, и в конечном счете процесс, который должен был занять всего несколько коротких месяцев, стал многолетним тупиком, оставив британский народ в подвешенном состоянии, "- следует из его статьи под названием "Тереза Мэй должна была принять совет моего отца по Brexit ", опубликованной в газете The Telegraph.

По его мнению, задержка выхода Великобритании из Европейского Союза, который британские избиратели одобрили почти три года назад, показывает: "воля народа" игнорируется.

Д.Трамп-младший добавил: "Похоже, что демократия в Великобритании практически мертва".

Он также сравнил задержку Brexit с политической обстановкой в США, назвав ее "примером того, как высшая номенклатура пытается подорвать волю людей, когда им дают шанс".

"В некотором смысле, можно сказать, что Brexit и выборы моего отца - это одно и то же: люди как Великобритании, так и США проголосовали за искоренение истеблишмента ради индивидуальной свободы и независимости, только чтобы увидеть, как истеблишмент пытается заставить их замолчать и отменить их мандаты".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что давал советы британскому премьер-министру Т.Мэй о том, как следует вести переговоры по выходу Великобритании из ЕС, однако она не прислушалась к ним.

"Я делился с премьер-министром (Великобритании Т.Мэй - ИФ) своими мыслями о том, как нужно вести переговоры. И я думаю, что тогда переговоры были бы успешными. Но она не прислушалась к этому", - сказал он журналистам в Белом доме.

Представитель британского премьер-министра Т.Мэй заявил, что Великобритания не сможет выйти из Евросоюза 29 марта, как планировалось ранее.

Накануне спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил, что британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения.

Ожидается, что Т.Мэй в ближайшие дни обратится к ЕС с просьбой перенести сроки Brexit.

Парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному Т.Мэй соглашению, и оба раза отверг эту сделку.

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