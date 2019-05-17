Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 19:02

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Белый дом рассматривает кандидатуру заместителя министра транспорта Дерека Кана на вакантную должность в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Д.Кан, с 2017 года являющийся главным советником министра транспорта США Элейн Чао, входил в совет директоров железнодорожной компании Amtrak, а также возглавлял сервис заказа такси Lyft.

В настоящее время в совете управляющих ФРС вакантны два места из семи. Кандидатуры управляющих должен одобрить американский Сенат. За два с небольшим года президентского срока Д.Трамп уже официально номинировал четырех человек в Федрезерв, но в прошлом году были сняты сразу две кандидатуры - Марвина Гудфренда и Нелли Лян - из-за отсутствия достаточной поддержки в Сенате.

В начале мая экономический комментатор Стивен Мур неожиданно отозвал свою кандидатуру на вакантную должность в совете управляющих ФРС. Об этом Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter спустя несколько часов после того, как Мур заявил, что полностью готов к этой работе.

В апреле Трамп также говорил о возможности выдвижения на пост в совете управляющих ФРС бывшего CEO Godfather's Pizza Inc. Германа Кейна, который в 2011 году был кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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