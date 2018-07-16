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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 14:27 16.07.2018 - 14:27

Лондон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, возможно, поднимет тему отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщает телеканал "Скай ньюс".

"Официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй подтвердил, что Дональд Трамп согласился поднять тему отравления Сергея и Юлии Скрипаль, когда он встретиться с Владимиром Путиным", - сообщает в понедельник телеканал.

Пресс-секретарь Т.Мэй отметил, что британский премьер не настаивала на том, что Д.Трампу следует поднять вопрос отравления Скрипалей на саммите с В.Путиным, но США четко выразили свою уверенность в виновности России, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что по версии британской полиции, в марте в Солсбери были целенаправленно отправлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Врачам удалось спасти им жизнь. Британская сторона обвиняет в произошедшем Россию. В Москве эти обвинения отвергают.

Встреча В.Путина и Д.Трампа тет-а-тет проходит в президентском дворце в Хельсинки. В конце прошлой недели Д.Трамп побывал в Великобритании, где он встретился с Т.Мэй.

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