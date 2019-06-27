Гонконг. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, как ожидается, может передать письмо для лидера КНДР Ким Чен Ына во время визита в демилитаризованную зону на границе двух Корей, сообщает агентство "Ренхап" в четверг со ссылкой на премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ёна.
"Трамп, согласно имеющейся информации, как ожидается, отправит некое послание в Северную Корею, находясь в демилитаризованной зоне", - заявил Ли Нак Ён.
Всего с начала года Трамп и Ким Чен Ын обменялись 12-ю письмами, сообщил министр объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль, из них восемь написал северокорейский лидер, а Трамп - четыре.
"Доверие между лидерами Северной Кореи и США в некоторой мере сохраняется", - отметил Ким Ён Чхоль, чьи слова приводит агентство Associated Press.
В конце прошлой недели северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа и остался доволен его содержанием.
В воскресенье у Трампа в Сеуле запланирован саммит c президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Американская сторона не сообщала, что Трамп отправится в демилитаризованную зону, однако такого визита ожидают многие эксперты.
В четверг в преддверии визита Трампа в Сеул приедет спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган. Ожидается, что в пятницу спецпредставитель США встретится со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном для координации подхода двух стран к Северной Корее.
В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.
Обмен письмами между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в этом месяце возродил надежду, что переговоры можно возобновить.
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