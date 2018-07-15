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Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 13:25 15.07.2018 - 13:25

Вашингтон. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос о том, чтобы запросить у РФ выдачу Соединенным Штатам 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, которым предъявлены обвинения в хакерских атаках.

"Я, вероятно, буду это рассматривать (направление России запроса о выдаче 12 россиян - ИФ)", - сказал Д.Трамп, отвечая в воскресенье на соответствующий вопрос журналиста Си-Би-Эс.

"Я не думал об этом. Конечно, я подниму этот вопрос. Однако стоит заметить, что все это происходило при администрации (предыдущего президента США - ИФ) Барака Обамы. Все, что (обвиненные 12 россиян - ИФ) делали, было именно при Б.Обаме", - подчеркнул американский лидер во время интервью телеканалу.

Си-Би-Эс отмечает, что у США и России не заключено соглашений по вопросу экстрадиции.

Ранее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

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