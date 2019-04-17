Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 12:00

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Если Вашингтон и Варшава договорятся о создании американской военной базы в Польше, то президент США Дональд Трамп может посетить Польшу этой осенью, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Польша и США на переговорах приближаются к договоренности о создании базы на территории Польши, отмечают источники агентства. Д.Трамп может посетить Польшу, чтобы "отметить достижение соглашения", сообщает агентство.

В то же время остается неясным, в полной ли мере Д.Трамп поддерживает идею создания американской базы в Польше, указывает агентство.

В Вашингтон на этой неделе должен был прибыть премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, чтобы обсудить тему создания военной базы с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Однако, этот визит отложили, сообщают источники агентства.

В настоящее время план создания базы рассматривается на уровне оборонных ведомств.

Об идее разместить в Польше американскую базу президент Польши Анджей Дуда рассказал в сентябре 2018 года, в Польше, предложив назвать ее "Форт Трамп". Теперь, отмечает Bloomberg, Польша и США не хотят называть базу "Форт Трамп".

Возможность размещения американских войск на постоянной основе в Польше может вызвать недовольство у европейских союзников США, которых смущает прошедшая в Польше судебная реформа, сообщает Bloomberg.

В Польше сменяется на основе ротации 4 тыс. американских военных.

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