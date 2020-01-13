Вашингтон. 13 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп планирует в 2020 году сократить численность американского воинского контингента в Афганистане вне зависимости от того, удастся ли Соединенным Штатам добиться соглашения с движением "Талибан" (запрещено в России), заявил советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Мы снова оказались в ситуации, когда ведем переговоры с талибами. Афганские силы работают лучше, и, я думаю, что в ближайшее время мы будем в состоянии, независимо от того, будет ли достигнута это сделка, сократить наше военное присутствие в Афганистане", - сказал он в интервью порталу Axios.

В ответ на вопрос о том, возможно ли заключение соглашения с талибами до президентских выборов в США, О'Брайен сказал: "Я не сужу о том, когда состоятся выборы, но, я думаю, что в этом году, возможно, сделка состоится".

"Мы работаем над этим. Но это должна быть хорошая сделка", - добавил чиновник.

Он отметил: "Президент сказал, что до подписания соглашения должно быть снижена степень насилия, а после подписания соглашения (...) необходим немедленный переход к межафганским переговорам. В конченом счете, именно афганцы должны принести мир в Афганистан".

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