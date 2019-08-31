Этот контент был опубликован 31 августа 2019 г. 10:17

Бишкек. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости республики и пожелал развития дружеских отношений между странами, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера.

"Возобновление нашего диалога в этом году отражает позитивное направление развития наших отношений, которое, надеюсь, вскоре приведет к заключению нового двустороннего соглашения о сотрудничестве. Я с нетерпением ожидаю дальнейшего развития дружеских отношений между нашими странами во благо народов Соединенных Штатов Америки и Киргизской Республики", - сообщается в телеграме президента США.

Трамп отметил, что на протяжении прошедших 28 лет отношения между двумя странами внесли вклад в построение крепких связей между народами.

Президент США поздравил Жээнбекова и народ Киргизии с 28-й годовщиной независимости от имени американского народа.

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