Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 18:48

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг охарактеризовал происходящее в Венесуэле как репрессии и призвал быстро положить им конец.

"Брутальные репрессии, с которыми столкнулся народ Венесуэлы, должны закончится, причём - быстро", - сказал он, выступая в Белом доме.

"Люди там умирают с голоду. У них нет еды и воды", - добавил он.

США считают законным лидером Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом страны. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон называет нелегитимным.

В последние месяцы венесуэльская оппозиция организовывает акции против властей страны, добиваясь ухода Н.Мадуро от власти.

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