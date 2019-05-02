Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг охарактеризовал происходящее в Венесуэле как репрессии и призвал быстро положить им конец.
"Брутальные репрессии, с которыми столкнулся народ Венесуэлы, должны закончится, причём - быстро", - сказал он, выступая в Белом доме.
"Люди там умирают с голоду. У них нет еды и воды", - добавил он.
США считают законным лидером Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом страны. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон называет нелегитимным.
В последние месяцы венесуэльская оппозиция организовывает акции против властей страны, добиваясь ухода Н.Мадуро от власти.
1во бп