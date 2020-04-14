Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - США должны возобновить проведение спортивных соревнований, чтобы избавить зрителей от просмотра по телевизору матчей многолетней давности.
"Мне надоело смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности. Хотя, честно говоря, времени на просмотр у меня практически нет", - сказал Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
"Нам нужно вернуть наш спорт", - заявил президент США. Он отметил, что будет консультироваться по этому вопросу с руководителями НХЛ, НБА, других североамериканских спортивных организаций, а также - с владельцами ряда американских спортивных команд.
Американский профессиональный спорт приостановил проведение соревнований из-за распространения в США коронавируса COVID-19.
1во см