Трамп надеется на начало "чего-то большого" по итогам встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре

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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 13:39 05.06.2018 - 13:39

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, вероятно, станет началом "чего-то большого". "Встреча в Сингапуре с Северной Кореей будет, надеюсь, началом чего-то большого... Скоро увидим!" - написал он на своей странице в "Твиттере". Саммит США-КНДР в Сингапуре запланирован на 12 июня. 1эф во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс