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Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, вероятно, станет началом "чего-то большого".

"Встреча в Сингапуре с Северной Кореей будет, надеюсь, началом чего-то большого... Скоро увидим!" - написал он на своей странице в "Твиттере".

Саммит США-КНДР в Сингапуре запланирован на 12 июня.

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Интерфакс