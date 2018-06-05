Трамп надеется на начало "чего-то большого" по итогам встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре
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Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, вероятно, станет началом "чего-то большого".
"Встреча в Сингапуре с Северной Кореей будет, надеюсь, началом чего-то большого... Скоро увидим!" - написал он на своей странице в "Твиттере".
Саммит США-КНДР в Сингапуре запланирован на 12 июня.
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Интерфакс