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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 17:51 01.10.2018 - 17:51

*** Он обещает подписать документ к концу ноября

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил надежду на одобрение со стороны Конгресса нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой взамен NAFTA.

"Я планирую подписать соглашение к концу ноября, затем оно будет передано на одобрение в Конгресс, где в теории не должно быть проблем, но любая передача (документа - ИФ) в Конгресс теперь вызывает проблемы, и не имеет значения, что это", - заявил он, выступая в понедельник в Белом доме.

Американский президент указал на то, что демократы в Конгрессе могут отказаться одобрить соглашение, чтобы навредить администрации США и республиканцам.

Он также заявил, что считает новое соглашение по торговле с Канадой и Мексикой самой современной и сбалансированной торговой сделкой в истории США.

Ранее сообщалось, что Канада в последний момент согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному в августе США с Мексикой, и реформировать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Д.Трамп угрожал отказаться от NAFTA или заменить его двусторонними соглашениями, если Мексика и Канада не пойдут на уступки в сфере внешней торговли. Крайний срок для заключения соглашения с Канадой истекал в минувшее воскресенье, и в случае срыва переговоров против канадских товаров могли быть введены ограничительные меры.

Соглашение NAFTA, действовавшее с 1994 г., теперь будет переименовано в USMCA. Оно впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.

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