Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 2:07

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп надеется, что США удастся преодолеть распространение COVID-19 в стране в скором времени и не дойти до прогнозируемых ранее 100 тыс. смертей.

"Мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Он отметил, что небольшое снижение летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке может быть "хорошим знаком".

Власти Нью-Йорка, наиболее пострадавшего от вируса штата США, заявили в воскресенье, что впервые за неделю смертность немного снизилась.

Ранее медицинские эксперты Белого дома прогнозировали, что от 100 тыс. до 240 тыс. американцев могут погибнуть в результате пандемии, даже если последуют радикальные приказы оставаться дома.

"Мы надеемся, что мы не дойдем до этих цифр и останемся насколько возможно дальше от них", - заявил президент США.

Он также отметил, что США "очень далеко продвинулись" в разработке вакцины против коронавируса.

"Посмотрим, что будет дальше", - добавил Трамп.

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