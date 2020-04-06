Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп надеется, что США удастся преодолеть распространение COVID-19 в стране в скором времени и не дойти до прогнозируемых ранее 100 тыс. смертей.
"Мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
Он отметил, что небольшое снижение летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке может быть "хорошим знаком".
Власти Нью-Йорка, наиболее пострадавшего от вируса штата США, заявили в воскресенье, что впервые за неделю смертность немного снизилась.
Ранее медицинские эксперты Белого дома прогнозировали, что от 100 тыс. до 240 тыс. американцев могут погибнуть в результате пандемии, даже если последуют радикальные приказы оставаться дома.
"Мы надеемся, что мы не дойдем до этих цифр и останемся насколько возможно дальше от них", - заявил президент США.
Он также отметил, что США "очень далеко продвинулись" в разработке вакцины против коронавируса.
"Посмотрим, что будет дальше", - добавил Трамп.
1вз тг