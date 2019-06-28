Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 11:01

Токио. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу станет продуктивной, сообщают в пятницу журналисты Белого дома.

"Я думаю, что они будет продуктивной. И кто знает...как минимум, она будет продуктивной", - сказал Трамп журналистам.

"Посмотрим, что произойдет завтра. Это будет очень удивительный день, я уверен", - добавил Трамп.

Встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должна состояться в субботу в рамках саммита G20 в Осаке. В МИД Китая выразили надежду на то, что встреча на предстоящем саммите G20 позволит разрешить противоречия между странами.

Китай и США длительное время пытаются договориться о торговой сделке между странами.

Трамп ранее в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

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