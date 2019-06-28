Токио. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу станет продуктивной, сообщают в пятницу журналисты Белого дома.
"Я думаю, что они будет продуктивной. И кто знает...как минимум, она будет продуктивной", - сказал Трамп журналистам.
"Посмотрим, что произойдет завтра. Это будет очень удивительный день, я уверен", - добавил Трамп.
Встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должна состояться в субботу в рамках саммита G20 в Осаке. В МИД Китая выразили надежду на то, что встреча на предстоящем саммите G20 позволит разрешить противоречия между странами.
Китай и США длительное время пытаются договориться о торговой сделке между странами.
Трамп ранее в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.
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