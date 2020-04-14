Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 1:12

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Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ВОЗ согласится провести реформы для повышения эффективности работы.

"Может быть, они пойдут на реформы, а может, нет", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп отметил, что готов контактировать с ВОЗ по теме реформ. Как сообщалось, в начале брифинга Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ на время анализа ее работы по коронавирусу COVID-19. По его мнению, организация в данном случае не справилась со своими функциями и не помогла странам избежать распространения коронавируса.

Кроме того, он предупредил, что США "будут искать альтернативные способы для работы с другими странами по вопросам здравоохранения".

Также президент уточнил, что трудности в работе с ВОЗ возникли не в последнее время.

"У нас проблемы с ВОЗ уже много лет", - сказал Трамп.

По его словам, Вашингтон проводит "тщательное расследование" по поводу того, как сейчас функционирует ВОЗ.

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