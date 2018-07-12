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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:39 12.07.2018 - 12:39

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на то, что отношения НАТО и России в будущем будут улучшаться.

"Я надеюсь на то, что мы будем способны поладить с Россией", - сказал он на пресс-конференции во время саммита НАТО в Брюсселе.

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