Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 18:09

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил надежду на успешное формирование правительственной коалиции в Израиле и на дальнейшее сотрудничество между США и израильскими властями.

"Я надеюсь, что все получится с формированием коалиции в Израиле, и мы с (премьер-министром Израиля - ИФ) Биньямином Нетаньяху сможем сделать союз США и Израиля еще сильнее, чем раньше. Очень много предстоит сделать!" - написал Трамп в своем Twitter.

В Израиле переговоры по созданию правительственной коалиции зашли в тупик. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху должен до вечера среды сформировать коалиционное правительство, однако экс-министр обороны Авигдор Либерман отказался от предложенной сделки.

Таким образом, политический кризис в Израиле может привести к проведению новых выборов. Тем не менее, выборы могут состояться лишь через несколько месяцев после голосования, которое прошло 9 апреля.

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