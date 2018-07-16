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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:43 16.07.2018 - 17:43

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за готовность продолжить открытый диалог, и заявил о согласии "часто встречаться в будущем".

"Сегодня было несколько конструктивных часов, проведенных вместе. И это очень важно для обеих наших стран. Важно продолжить эту беседу, и мы согласились в том, что скорее всего будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали сегодня. Еще раз: президент Путин, благодарю вас", - заявил Д.Трамп на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.

"Сегодняшняя встреча - это только начало длительного процесса. Но мы первый шаг сделали к лучшему будущему, к будущему, в котором будет прочный диалог и много размышлений. Наши ожидания базируются на реальной цели, но мы желаем дружбы, сотрудничества и мира", - сказал Д.Трамп.

"Я думаю, что могу это сказать не только от имени Америки, но и от имени России: президент Путин, я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы присоединились ко мне, к этой дискуссии и в том, что вы продолжили открытый диалог между нашими странами", - сказал Д.Трамп.

Он подчеркнул, что у России и США есть длительная традиция дипломатии "для всеобщего блага".

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