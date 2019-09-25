Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин смогут встретиться и решить проблемы, существующие в российско-украинских отношениях.
"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому в ходе встречи в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Он также констатировал, что Киеву и Москве удалось недавно добиться прогресса в отношениях.
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