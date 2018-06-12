Трамп надеется, что Ким Чен Ын "будет предпринимать что-то" в том, что касается соблюдения прав человека
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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что накоротке обсудил в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном правозащитную тематику.
"Мы обсудили это, но уделили этому меньше внимания, чем денуклеаризации", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции во вторник по итогам саммита.
По мнению президента США, КНДР "будут что-то предпринимать" в том, что касается правозащиты.
1во яч
Интерфакс