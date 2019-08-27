Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 17:20

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник выразил надежду, что подавший в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте все же останется во главе правительства.

"Очень талантливый мужчина, который, надеюсь, останется премьер-министром", - написал Трамп в Twitter.

"Он очень любит свою страну и хорошо работает с США", - заметил Трамп.

Конте, по словам Трампа, мощно представил Италию на завершившимся в понедельник саммите G7 во французском Биаррице.

При этом американский президент не стал уточнять, во главе какой коалиции, по его мнению, должен остаться Конте.

В августе вице-премьер Италии Маттео Сальвини спровоцировал кризис в правительстве Италии, заявив о желании выразить недоверие премьер-министру Конте. Конте, не дожидаясь голосования, подал в отставку. Его партия "Лига" и "Движение 5 звезд" формировали правительственную коалицию, в которой постоянно возникали разногласия.

Сальвини летом 2019 года побывал в Вашингтоне, где он заявил, что Италия желает быть самым надежным союзником США в Европе. Во время визита Сальвини не встречался с Трампом, однако проводил переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем США Майком Помпео.

Конте посетил Вашингтон летом 2018 года. Там он провел двусторонние переговоры с Трампом. Тогда Трамп назвал Конте своим "новым другом" и заявил, что они хорошо поладили.

В настоящее время президент Италии Серджо Маттарелла проводит консультации с различными итальянскими политическими силами, чтобы выяснить, смогут ли они сформировать новое правительство.

Одновременно проходили переговоры по формированию правительства между "Движением пять звезд" и Демократической партии Италии, однако во вторник они приостановились. По версии "Движения пять звезд", они хотят убедиться, что Джузеппе Конте, в случае достижения договоренности о правительстве, останется премьер-министром. СМИ со ссылкой на источники в Демократической партии заявляют, что лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо хочет занять пост главы МВД, который сейчас занимает Сальвини, что и мешает переговорам.

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