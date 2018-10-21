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Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 16:45 21.10.2018 - 16:45

Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию "Вашингтон пост", что предпочел бы, если наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не был связан с гибелью саудовского оппозиционного журналистам Джамаля Хашкаджи в саудовском генкосульстве в Стамбуле.

"Существует возможность того, что он узнал об этом (гибели журналиста - ИФ) потом. Могло быть так, что ситуация в здании (генконсульстве - ИФ) пошла совсем наперекосяк", - сказал Д.Трамп.

"Никто не говорил мне, что он (принц - ИФ) несет ответственность... мне хотелось бы, чтобы он не был причастен", - отметил президент.

Также, как отмечают американские СМИ, президент дал понять "Вашингтон пост", что хотел бы сохранения у власти наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.

Однако при этом Д.Трамп обвинил Эр-Рияд во "лжи" в связи с делом Дж.Хашкаджи.

"Очевидно, тут был обман, и тут была ложь", - сказал он.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.

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