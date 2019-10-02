Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 21:43

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Председательство Финляндии в Совете Европейского союза могло бы быть полезными для достижения справедливых торговых отношений между США и ЕС, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Я надеюсь, что Финляндия, которая сейчас по принципу ротации председательствует в Совете Европейского союза, поможет нам достигнуть взаимовыгодного соглашения с ЕС", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Саули Ниинисте.

По словам Трампа, ЕС долгое время "не обращались правильно" с США в торговой сфере, на что указывал сам Трамп. Президент заявил, что в течение многих лет торговый дефицит США в отношении ЕС в среднем составлял $160 млрд.

Он добавил, что вместе с Ниинисте работает над улучшением мировой торговли, которая должна основываться на честности и взаимности.

1аю тг

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