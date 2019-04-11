Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 19:58

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что соседи КНДР и другие страны помогут Пхеньяну восстановить экономику, когда будет решена северокорейская ядерная проблема.

"В нужное время Северная Корея получит большую поддержку. Я думаю, что Южная Корея, Япония, США, многие страны будут помогать. Китай, я думаю, поможет. Россия, я думаю, поможет. Думаю, что многие страны помогут, когда будет заключено правильное соглашение, и когда не будет ядерного оружия (в КНДР - ИФ)", - сказал он.

По мнению Д.Трампа, у КНДР большой потенциал благодаря ее географии.

"У нее (Северной Кореи - ИФ) невероятный потенциал. Она с двух сторон омывается морем, Китай и Россия рядом, с другой стороны - Южная Корея. Разве бывает лучше?" - сказал он.

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