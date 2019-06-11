Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 20:56

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотел бы побороться на президентских выборах с бывшим вице-президентом США демократом Джо Байденом, поскольку по мнению Трампа, он очень слабый соперник.

"Я думаю, лучше я буду соревноваться с Байденом, чем с кем-либо еще. Я полагаю, что он умственно самый слабый, а я люблю соревноваться с такими слабыми людьми. Я думаю, Джо - самый слабый здесь", - сказал Трамп журналистам.

Ранее Трамп назвал сенатора Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

На начало июня бывший вице-президент США Джо Байден уверенно опережал всех соперников-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны от своей партии. Так, тогда стало известно, что Байден располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей, а его ближайший соперник - сенатор Берни Сандерс - имеет лишь 16% поддержки.

Президентские выборы пройдут в США в 2020 году.

1тэ аю

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