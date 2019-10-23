Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 19:13

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду выразил разочарование тем, что Вашингтон зря истратил $8 трлн на войны на Ближнем Востоке.

"Мы потратили $8 трлн на войны на Ближнем Востоке, хотя мы никогда не хотели победить в этих войнах. И, в конце концов, эти деньги были истрачены, а люди погибли, многие молодые люди получили тяжелые ранения. Ближний Восток (оказался - ИФ) менее безопасным, менее стабильным, менее защищенным, чем до того, как эти конфликты начались", - сказал он, выступая в Белом доме.

"Мы избежали очередной дорогостоящей военной интервенции, которая могла бы привести к катастрофичным, далеко идущим последствиям, тысячи человек могли погибнуть", - добавил Трамп.

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