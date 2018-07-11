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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 16:47 11.07.2018 - 16:47

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду в ходе саммита лидеров стран-участниц НАТО заявил, что для него большая честь быть другом президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает агентство "Блумберг".

Он заявил, что для него "большая честь быть с другом" Э.Макроном. Также, по словам американского президента, лидер Франции "многое меняет" в мире.

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