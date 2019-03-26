Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник, комментируя тему с якобы имевшимся сговором между его предвыборным штабом и РФ, подверг жесткой критике ведущие СМИ.

"В течение двух лет (эти СМИ - ИФ) они проталкивали обманку о сговоре с Россией, хотя всегда знали, что сговора не было. Они настоящие враги народа и настоящая оппозиционная партия!" - написал президент на своей странице в Twitter.

"Ведущие СМИ, будучи коррумпированными и недостоверными, под шквалом критики и презрения по всему миру", - добавил он.

В то же время Д.Трамп не уточнил, какие именно СМИ он имел в виду.

23 марта стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру, который 24 марта направил на рассмотрение Конгресса послание по поводу расследования, но в нем говорится лишь об основных выводах Р.Мюллера. Теперь генпрокурору предстоит решить, как быть с самим докладом Р.Мюллера: можно опубликовать либо полную, либо отредактированную версию. Кроме того, У.Барр должен определить, выкладывать ли доклад в открытый доступ или же передать его только в Конгресс.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В послании также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

1аю ар

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