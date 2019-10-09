Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 19:18

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию, которую ранее в среду начала Турция на севере Сирии.

"Этим утром Турция, которая является членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали ясно понять Турции, что эта операция - плохая идея", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Трампа.

Американский лидер отметил, что США продолжат тщательно следить за развитием ситуации.

Трамп также указал, что американских военных в зоне проведения турецкой операции - нет.

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