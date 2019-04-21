Этот контент был опубликован 21 апреля 2019 г. 16:53

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье обрушился с критикой на своих политических противников, которые поддерживали проведение расследование по "российскому делу".

"Можете поверить, что мне пришлось пережить худшую и самую бесчестную "охоту на ведьм" в истории Соединенных Штатов (без сговора), когда именно "другая сторона" совершала преступление, отвлекала внимание незаконным путем, а также даже шпионила за моей предвыборной кампанией? Это возмутительно!" - написал Д.Трамп в своем Twitter.

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование спецпрокурора США Р.Мюллера по "российскому делу" продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

Несмотря на долгожданную публикацию доклада, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумерв пятницу выпустили совместное заявление, в котором обвинили генпрокурора США Уильяма Барра в намеренном искажении доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

1тэ аг

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