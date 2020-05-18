Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает марионеткой, выполняющей просьбы КНР.

"Они - марионетки в руках Китая", - сказал он журналистам в Белом доме. Это - не первый случай, когда Трамп заявляет, что ВОЗ ориентирована на КНР, однако до сих пор американский президент использовал более мягкие термины.

По его словам, ВОЗ "в последнее время работала плохо".

Он объяснил, что решил не выступать с заявлением на организованной ВОЗ Всемирной ассамблее здравоохранения, на которой ранее в понедельник выступили многие мировые лидеры. "Я сделаю заявление (на тему здравоохранения в мире - ИФ) в ближайшем будущем", - добавил Трамп.

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