Трамп назвал глупыми своих помощников, советовавших ему не звонить Путину - газета
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Нью-Йорк. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в марте назвал глупыми людьми своих помощников, рекомендовавших не звонить президенту РФ, пишет газета New York Times со ссылкой на источник.
"Это глупые люди, не следует их слушать", - сказал, как утверждает издание, Д.Трамп В.Путину.
Телефонный разговор лидеров России и США состоялся 20 марта - Д.Трамп позвонил, чтобы поздравить В.Путина с победой на президентских выборах.
Встреча российского и американского президентов пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.
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Интерфакс