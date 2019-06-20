Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в совершении серьезной ошибки.
"Иран совершил очень большую ошибку", - написал Трамп в своем Твиттере.
Трамп не уточнил, что имеет в виду. Однако комментарий прозвучал на фоне инцидента с американским беспилотником, сбитым над Ормузским проливом.
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