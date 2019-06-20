Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 16:29

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в совершении серьезной ошибки.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал Трамп в своем Твиттере.

Трамп не уточнил, что имеет в виду. Однако комментарий прозвучал на фоне инцидента с американским беспилотником, сбитым над Ормузским проливом.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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