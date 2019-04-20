Этот контент был опубликован 20 апреля 2019 г. 14:51

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу в очередной раз сообщил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог найти доказательств сговора его штаба с Россией, и назвал это расследование величайшей охотой на ведьм.

"Несмотря на то, что доклад Мюллера, который вообще не нужно было разрешать, был написан максимально мерзко 13 (18) злобными демократами, которые реально ненавидели Трампа, (...) итог в том, что никакого сговора, никакого препятствования (правосудию - ИФ) не было!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Д.Трамп также обвинил "фейковые новостные издания" в том, что они всячески пытаются "взбудоражить и разозлить как можно больше политиков и граждан, редко упоминая тот факт, что основным заключением в докладе Мюллера было то, что сговора с Россией не существовало".

"Российский" спектакль окончен!" - написал Д.Трамп.

"Итог этой величайшей охоты на ведьм в политической истории США: сговора с Россией не было (препятствования не было)", - написал Д.Трамп.

Д.Трамп посвятил значительное число своих твитов "российскому" расследованию после публикации доклада спецпрокурора на этой неделе.

Например, сразу после пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра по докладу Д.Трамп опубликовал изображение, стилизованное под сериал "Игра престолов". На картине изображен Д.Трамп, стоящий спиной и смотрящий в туман.

"Никакого сговора. Никаких помех следствию. Для тех, кто меня ненавидит, и для левых радикалов-демократов - игра окончена", - гласит текст на картинке.

Телеканал HBO, выпускающий "Игру престолов", позднее попросил Д.Трампа не использовать сериал в политических целях.

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Р.Мюллера. Расследование спецпрокурора США Р.Мюллера продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

Над расследование в команде Р.Мюллера работали 18 прокуроров и юристов, 13 из них зарегистрированы как члены Демократической партии США.

1мм др

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