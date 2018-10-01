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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 18:12 01.10.2018 - 18:12

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Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает новое соглашение по торговле с Канадой и Мексикой самой современной и сбалансированной торговой сделкой в истории США, заявил он в ходе выступления в понедельник.

"Это прекрасная сделка для нас всех. Когда ее одобрит конгресс, эта новая сделка самой современной, актуальной и сбалансированной торговой сделкой в истории нашей страны", - сказал Д.Трамп, выступая перед Белым домом.

По словам президента, некоторые члены Демократической партии США также признают, что это - "изумительная" сделка.

"Это будет самая продвинутая торговая сделка в мире, с амбициозными положениями по цифровой экономике, патентам. Очень важная сделка", - отметил Д.Трамп.

Американский лидер заверил, что это соглашение положительно повлияет на американскую автомобильную промышленность и сельскохозяйственную сферу.

"Это очень значимая сделка для наших фермеров. Мексика и Канада станут намного более доступными (для американских фермеров - ИФ), чем сейчас", - сказал он. Президент США добавил, что соглашение даст больше возможностей американским фермерам, в частности, по экспорту пшеницы, домашней птицы, яиц и молочных продуктов.

Д.Трамп также назвал соглашение "исторической победой" для работников отраслей обрабатывающей промышленности и автомобильной промышленности. По его словам, теперь, благодаря новому соглашению с Канадой и Мексикой, США будут производить больше автомобилей.

Он заявил, что это соглашение превратит всю Северную Америку в "мощный двигатель промышленности".

Глава Белого дома также подчеркнул, что другие страны, в том числе Китай и Евросоюз, должны ценить возможность вести торгово-промышленную деятельность с США и считать это "привилегией".

Он отметил, что власти Японии, Китая выражают готовность к переговорам по торговым вопросам. Также президент напомнил о торговых переговорах, которые США проводят с ЕС. Брюссель он охарактеризовал как "жесткого" торгового партнера.

Также Д.Трамп раскритиковал Бразилию, которая, по его словам, "вводит пошлины на все, что хочет".

Ранее сообщалось, что Канада в последний момент согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному в августе США с Мексикой, и реформировать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Д.Трамп угрожал отказаться от NAFTA или заменить его двусторонними соглашениями, если Мексика и Канада не пойдут на уступки в сфере внешней торговли. Крайний срок для заключения соглашения с Канадой истекал в минувшее воскресенье, и в случае срыва переговоров против канадских товаров могли быть введены ограничительные меры.

Соглашение NAFTA, действовавшее с 1994 г., теперь будет переименовано в USMCA. Оно впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.

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