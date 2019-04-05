Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 2:57

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Кандидатом на должность руководителя Управления малого бизнеса США стала Джовита Карранса, сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Я рад сообщить, что новым администратором управления по делам малого бизнеса (SBA) будет назначена Джовита Карранса. Она заменит Линду Макмахон, которая проделала выдающуюся работу", - написал Д.Трамп.

"Джовита была великим казначеем Соединенных Штатов - и я с нетерпением жду ее прихода в мой кабинет!", - добавил он.

Казначей Дж.Карранса является главным советником министра финансов США Стивена Мнучина. Занимала пост замглавы управления по делам малого бизнеса с декабря 2006 года по январь 2009 года.

Д.Трамп и Л.Макмахон объявили на прошлой неделе, что Л.Макмахон покинет свой пост главы управления по делам малого бизнеса до 12 апреля.

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